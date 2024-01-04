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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Российские военные уничтожили свыше 5 900 иностранных наемников в рядах ВСУ

Российские военные уничтожили свыше 5 900 иностранных наемников в рядах ВСУ

Свыше 5 900 иностранных наемников погибли за время боевых действий на Украине в рядах ВСУ. МО РФ рассказал о колоссальных потерях так называемого Иностранного легиона, который лишился практически половины личного состава.

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