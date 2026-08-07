Хорошие новости! 💰По результатам конкурсного отбора Фонда кино кинотеатр «Родина» вошёл в число победителей! Всего поддержку получат 106 российских кинозалов.
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Хорошие новости! 💰По результатам конкурсного отбора Фонда кино кинотеатр «Родина» вошёл в число победителей! Всего поддержку получат 106 российских кинозалов.
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