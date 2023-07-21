Военное обозрение

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Военкоры: Российская армия продвинулась в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении

Военкоры: Российская армия продвинулась в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении

На целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции в течение суток продолжались ожесточенные бои ВС РФ с ВСУ, сопровождающиеся обстрелом украинских позиций из артиллерии.

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Комментарии
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Владимр Семкин
Га 3 метра автор конкретно
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