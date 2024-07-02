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Военное обозрение

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания российской орбитальной станции

Выведение первых модулей будущей космической станции запланировано на 2027 год.

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