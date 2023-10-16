Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 16 октября во время телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что не его страна остановится, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС, – сообщают СМИ.