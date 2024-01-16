Приметы и поверья на 17 января 2024 года, которые помогут распланировать день Константин СентябрьВ соответствии с календарем народных праздников, последний день веселых и мистических Рождественских Святок приходится на среду, 17 января 2024 года.
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