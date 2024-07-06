Boris Roessler/Globallookpress Вчера 11K прочитали Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию.
"Они нас провоцируют?" - Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию. Кто "наплевал" на гимн? Список удивляет
Комментарии
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brukhasin
Интересно, как отреагировал Коков, главный менеджер Кабардино-Балкарии?
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3 час.
Николай ИВАНОВ
Ответ должен быть один: Всем чемодан- вокзал - встречай историческая родина ( с лишением гражданства и запретом поступать в российские ВУЗы этим выпускникам). Дети слушаются своих родителей, повзрослеют и поймут кому они обязаны своей дальнейшей судьбой...... И хватит таких граждан жалеть......
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59 мин.
Silver Kont
Ляксандра, что, черножопые пинками выгнали в соцсети обелять их и мохеровыми показывать? Аж самый первый кинулся.... Да, когда в России у черножопых есть такие продажные пидоры как ты,то долго мы их не изведём...
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47 мин.
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