Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Каблучко
    "И запомнился взгляд Путина на него — навсегда запомнился... молчаливый взгляд человека, который сделал, всё что мог,...Вспомним, с чего ...
  • Сергей Иванов
    Написано с чувством юмора😁👍👍👍Вспомним, с чего ...
  • Валера Морозов
    Вот, мужественные люди! Вот патриоты! Как они теперь: без шопинга, без солнца? Прямо «Соль Земли Русской!» Горжусь.Неразборчивы в жё...

"Они нас провоцируют?" - Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию. Кто "наплевал" на гимн? Список удивляет

"Они нас провоцируют?" - Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию. Кто "наплевал" на гимн? Список удивляет

Boris Roessler/Globallookpress Вчера 11K прочитали Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
b
brukhasin
Интересно, как отреагировал Коков, главный менеджер Кабардино-Балкарии?
Ответить
3 час.
Николай ИВАНОВ
Ответ должен быть один: Всем чемодан- вокзал - встречай историческая родина ( с лишением гражданства и запретом поступать в российские ВУЗы этим выпускникам). Дети слушаются своих родителей, повзрослеют и поймут кому они обязаны своей дальнейшей судьбой......  И хватит таких граждан жалеть......
Ответить
59 мин.
Silver Kont
Ляксандра, что, черножопые пинками выгнали в соцсети обелять их и мохеровыми показывать? Аж самый первый кинулся.... Да, когда в России у черножопых есть такие продажные пидоры как ты,то долго мы их не изведём...
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх