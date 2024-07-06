"Они нас провоцируют?" - Мамы в никабах с детьми демонстративно оскорбили Россию. Кто "наплевал" на гимн? Список удивляет

Ответ должен быть один: Всем чемодан- вокзал - встречай историческая родина ( с лишением гражданства и запретом поступать в российские ВУЗы этим выпускникам). Дети слушаются своих родителей, повзрослеют и поймут кому они обязаны своей дальнейшей судьбой...... И хватит таких граждан жалеть......

Silver Kont

Ляксандра, что, черножопые пинками выгнали в соцсети обелять их и мохеровыми показывать? Аж самый первый кинулся.... Да, когда в России у черножопых есть такие продажные пидоры как ты,то долго мы их не изведём...