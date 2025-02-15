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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ретеги забил за «Аталанту» 8 голов с начала года в Серии А. 2.13 – отличится в матче против «Кальяри»

«Аталанта» примет «Кальяри» в 25-м туре Серии А. «Аталанта» – явный фаворит за 1.45. На «Кальяри» можно поставить за 7.

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