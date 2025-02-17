У него онкозаболевание на поздней стадии Стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным после обнаружения у него онкологического заболевания на поздней стадии, сообщает 17 февраля телеграм-канал Mash.
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