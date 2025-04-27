В Госдуме предложили сделать 26 апреля датой освобождения Курской области от ВСУ

С инициативой выступила зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко «Хотелось бы заявить об инициативе, предложить 26 апреля сделать памятной датой в честь освобождения Соловьиного края от врагов», — сказала, подчеркнув, что это событие стало важным для всей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии