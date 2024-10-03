Страна и люди
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Страна и люди

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Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий однополые браки, усыновление детей лицами негетеросексуальной ориентации, ЛГБТ*-пропаганду и смену пола.

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