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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о Жезусе в «Барсе»: «Габриэл – это топ-нападающий. Он идеально вписывается в наш стиль. Отличное приобретение, Деку проделал фантастическую работу»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал вероятный переход форварда Габриэла Жезуса в каталонский клуб.

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