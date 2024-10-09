Трафаретчиков предложили уголовно наказывать за принты с рекламой наркотиков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил уголовно наказывать так называемых трафаретчиков за нанесение надписи, которая рекламирует либо незаконные «магазины», торгующие наркотиками, либо предлагает «вакансии» наркокурьеров.
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