В Краснодаре готовятся к спортивному фестивалю для бойцов СВО с ограниченными возможностями здоровья

В Краснодаре готовятся к спортивному фестивалю для бойцов СВО с ограниченными возможностями здоровьяВ Краснодаре в День защитника Отечества — 23 февраля, во Дворце спорта «Олимп» пройдут соревнования, в которых примут участие бойцы СВО с ограниченными возможностями здоровья.