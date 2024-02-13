В Краснодаре готовятся к спортивному фестивалю для бойцов СВО с ограниченными возможностями здоровья

В Краснодаре готовятся к спортивному фестивалю для бойцов СВО с ограниченными возможностями здоровьяВ Краснодаре в День защитника Отечества — 23 февраля, во Дворце спорта «Олимп» пройдут соревнования, в которых примут участие бойцы СВО с ограниченными возможностями здоровья.
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