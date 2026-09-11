Ногти как десерт: что такое sorbet nails и почему это красиво

Маникюр окончательно решил стать десертом. Следом за «молочными» ногтями, вишневым маникюром и всевозможными вариациями цвета мороженого в бьюти-сцене появился sorbet nails — воздушный маникюр с полупрозрачными, акварельными оттенками, которые словно растаяли на ногтевой пластине.