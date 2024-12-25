Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

В праздничный период городские службы будут функционировать круглосуточно Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил жителям столицы сегодня, что в новогодние праздники городские службы будут работать без перерывов.
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