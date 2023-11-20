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История и традиции праздника Михайлов день, отмечаемого по народному календарю 21 ноября

История и традиции праздника Михайлов день, отмечаемого по народному календарю 21 ноября

История и традиции праздника Михайлов день, отмечаемого по народному календарю 21 ноября Юлия СкворцоваПравославные верующие в дату 21 ноября 2023 года отмечали празднование, которое в народе назвали Михайловым днём.

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