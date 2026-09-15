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What To Watch Tuesday: DWTS And R.J. Decker Return, Tommy & Tuppence Debuts, And More

What To Watch Tuesday: DWTS And R.J. Decker Return, Tommy & Tuppence Debuts, And More

On TV this Tuesday: Dancing With the Stars heads back to the ballroom, R.J. Decker begins its sophomore run, and Agatha Christie's Tommy & Tuppence premieres.

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