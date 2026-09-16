Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Аскольд Запашный вернулся к работе в цирке.В ночь на 15 сентября Аскольду Запашному понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка.
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