Disney подписала контракт с российским блогером Like Nastya

История девочки из Краснодара, начавшаяся как видеоблог о лечении, стала международным брендом The Walt Disney Company заключила соглашение с командой детского YouTube‑канала Like Nastya о совместной разработке контента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бизнесмен предлож...
- Представители вла...
- ВС Роспотребнадзор к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым