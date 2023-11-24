Между израильской армией и ХАМАС началось четырехдневное перемирие

24 ноября в 7 часов утра между ЦАХАЛ и ХАМАС вступило в силу четырехдневное перемирие. 22 ноября в СМИ стала появляться информация о том, что Армии обороны Израиля и палестинскому движению ХАМАС удалось договориться о четырехдневном перемирии.