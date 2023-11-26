Властям Тамбова придётся заплатить за новогодний декор, купленный в канун 2022 года

Муниципальная дирекция благоустройства и озеленения должна выплатить ростовской компании ООО «Норгрупп» 12,8 миллиона рублей за поставку новогодних украшений, которые были установлены в Тамбове в конце 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии