Президент Боливии оставил управление страной для участия в саммите БРИКС

Временно передал управление Боливией вице-президенту Давиду Чокеуанке, чтобы попасть в Россию на саммит БРИКС в Казани, президент страны Луис Арсе, об этом он сообщил 23 октября в соцсети X (ранее Twitter).
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