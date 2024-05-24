Русские учёные выявили новое явление для квантовых технологий

Открытие отечественных учёных поможет приблизить создание более совершенных квантовых процессоров.Русские учёные выявили новые свойства в одной из теорий в области квантовых технологий, пишет "РИА Новости".
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