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Честные кадры без ретуши: как на самом деле выглядят известные российские звезды в реальной жизни

Честные кадры без ретуши: как на самом деле выглядят известные российские звезды в реальной жизни

Идеальные лица и безупречные силуэты на страницах в Сети давно стали привычным стандартом, однако за пределами цифровых фильтров внешность знаменитостей часто оказывается совершенно иной.

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