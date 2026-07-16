Назван срок продления российской мегатрассы до Тюмени

Скоростную автодорогу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к декабрю 2026 года. Такой срок увеличения маршрута российской мегатрассы назвал вице-премьер Марат Хуснуллин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.