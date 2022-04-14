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Daily Mail: отказ Германии от российского газа разрушит немецкую промышленность

Daily Mail: отказ Германии от российского газа разрушит немецкую промышленность

Эмбарго на российские энергоносители обернется для Германии разрушительными последствиями. Особенно пострадает промышленная отрасль, заявил генеральный директор химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн в статье для издания Daily Mail.

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