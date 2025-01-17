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Нерадивым подрядчикам пригрозили «черным списком»

Нерадивым подрядчикам пригрозили «черным списком»

Подрядчики, работающие на территории Новосибирской области, «не всегда радивые». Об этом во время заседания комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заявил глава Минстроя региона Дмитрий Богомолов.

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