Нерадивым подрядчикам пригрозили «черным списком»

Подрядчики, работающие на территории Новосибирской области, «не всегда радивые». Об этом во время заседания комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заявил глава Минстроя региона Дмитрий Богомолов.
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