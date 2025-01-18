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Брата одного из обвиняемых в теракте против генерала Кириллова судили за разбой

Брата одного из обвиняемых в теракте против генерала Кириллова судили за разбой

Сулейман Точиев, который является родным братом Батухана Точиева — одного из обвиняемых в теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, имеет судимости за разбой, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью.

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