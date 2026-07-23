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Это платье подходит не для всех движений

Это платье подходит не для всех движений

Во время примерки женщина демонстрировала платье с фигурными вырезами по бокам талии. Однако стоило ей поднять руки, как из-за особенностей кроя вырезы заметно сместились вверх, полностью изменив внешний вид наряда.

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