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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»

«Настрой на матчи у команды всегда боевой, и не важно с каким соперником нам предстоит играть. Дорога до Краснодара действительно была нелегкой, но у нас будет достаточно времени для восстановления.

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