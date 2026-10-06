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Регионы России

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Анастасия Решетова рассказала о реакции сына на появление второго ребёнка

Анастасия Решетова рассказала о реакции сына на появление второго ребёнка

Анастасия Решетова, модель и общественный деятель, которая ожидает второго ребёнка от своего возлюбленного с неоднозначной репутацией, поделилась подробностями о реакции своего шестилетнего сына Ратмира на предстоящее пополнение в семье.

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