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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оздоев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Победит тот, кто будет психологически больше готов именно в этот день»

Полузащитник « Краснодара » Магомед Оздоев высказался в преддверии центрального матча 10-го тура РПЛ с « Зенитом ».

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