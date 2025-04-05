Зеленского удивила реакция США на удар по Кривому Рогу

Владимир Бурлаков

И.Бурлаков События 2014 года, вооружённого ,государственного переворота имеют мировое значение.В правдивости оценки тех событий лежат телевизионные репортажи украинского телевидения. Показаны действия протестующих сторон в реальном времени на киевском майдане и вокруг него.Давалась оценка переговоров власти с "протестующими студентами",затем с организованной оппозицией.Показана работа американского Государственного Департамента,в лице госпожи Нуланд и посла США на Украине.Из киевского аэропорта привезённые из США доллары с их помощью поступали на "майдан". Не трудно догадаться, они использовались для финансирования протестного движения, с целью государственного переворота в стране.А формотирование сознания населения Украины началось после распада Союза.С помощью Запада и национальной политической элиты они довели его до голодных "кравчучек".При этом велось оголтелое обвинение в этом социальные основы украинского общества.Для прикрытия своих истинных целей они использовали "либеральные ценности"и еврейский Холокост.Создав при этом своего рода "инкубатор"для выращивания потребительского,нацистского общества,способного стать под ружьё в борьбе за интересы международного капитала.Важная роль в этом отведена странам бывшей гитлеровской коалиции ,жаждущих реванша за поражения 1945 года.Известно,что "капитал" воюет только за природные и человеческие ресурсы,а нацистская свора,выращенная в "либеральном инкубаторе"используемые им для "пушечного мяса" в войне за них. Иллюстрацией своих целей стала Украина,которую, как и Германию в сороковые годы, капитал использует в войне за российские ,богатые ресурсы!