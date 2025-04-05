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Свежие комментарии

  • Владимир Бурлаков
    И.Бурлаков События 2014 года, вооружённого ,государственного переворота имеют мировое значение.В правдивости оценки т...Зеленского удивил...
  • Житель Империи
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  • Evgeni Velesik
    А их там нет! Уже нет, а значит не было!?Зеленского удивил...

Зеленского удивила реакция США на удар по Кривому Рогу

Зеленского удивила реакция США на удар по Кривому Рогу

Ресторан Магеллан, расположенный в Кривом Роге, подвергся атаке, в результате которой пострадали офицеры украинских Вооруженных сил и НАТО.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А их там нет! Уже нет, а значит не было!?
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8 час.
Житель Империи
Ципсошная пропаганда на амеров не действует…
Ответить
5 час.
Владимир Бурлаков
И.Бурлаков События 2014 года, вооружённого ,государственного переворота имеют мировое значение.В правдивости оценки тех событий лежат телевизионные репортажи украинского телевидения. Показаны действия протестующих сторон в реальном времени на киевском майдане и вокруг него.Давалась оценка переговоров власти с &quot;протестующими студентами&quot;,затем с организованной оппозицией.Показана работа американского Государственного Департамента,в лице госпожи Нуланд и посла США на Украине.Из киевского аэропорта привезённые из США доллары с их помощью поступали на &quot;майдан&quot;. Не трудно догадаться, они использовались для финансирования протестного движения, с целью государственного переворота в стране.А формотирование сознания населения Украины началось после распада Союза.С помощью Запада и национальной политической элиты они довели его до голодных &quot;кравчучек&quot;.При этом велось оголтелое обвинение в этом социальные основы украинского общества.Для прикрытия своих истинных целей они использовали &quot;либеральные ценности&quot;и еврейский Холокост.Создав при этом своего рода &quot;инкубатор&quot;для выращивания потребительского,нацистского общества,способного стать под ружьё в борьбе за интересы международного капитала.Важная роль в этом отведена странам бывшей гитлеровской коалиции ,жаждущих реванша за поражения 1945 года.Известно,что &quot;капитал&quot; воюет только за природные и человеческие ресурсы,а нацистская свора,выращенная в &quot;либеральном инкубаторе&quot;используемые им для &quot;пушечного мяса&quot; в войне за них. Иллюстрацией своих целей стала Украина,которую, как и Германию в сороковые годы, капитал использует в войне за российские ,богатые ресурсы!
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