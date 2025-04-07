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Царьград

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Александр Овечкин побил рекорд Гретцки: 895 голов в НХЛ!

Александр Овечкин побил рекорд Гретцки: 895 голов в НХЛ!

Геннадий Хазанов прокомментировал достижение русского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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