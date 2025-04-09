Лидеры Британии и Франции одержимы желанием воевать против России, угрожая направить на Украину свои воинские контингенты, где они неизбежно столкнутся с российской армией.
Лавров рассказал об одержимости западных политиков войной
Комментарии
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людмила михайлик
Лавров прав не воюйте с рускими,а то всем конец им
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15 час.
Владимир Соловьев
Лидеры Британии и Франции одержимы и имя им "ЛЕГИОН".
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12 час.
Леонид Руси
Одержимы люди бывают демонами, или бесами... А те, в свою очередь, хотят уничтожить человечество под корень... А на западе подходящие туловища для подселения... Они порочные, тупые и ничтожества...
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6 час.
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