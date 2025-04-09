Лавров прав не воюйте с рускими,а то всем конец им

Лидеры Британии и Франции одержимы и имя им "ЛЕГИОН".

Леонид Руси

Одержимы люди бывают демонами, или бесами... А те, в свою очередь, хотят уничтожить человечество под корень... А на западе подходящие туловища для подселения... Они порочные, тупые и ничтожества...