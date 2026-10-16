Зеленский в интервью Financial Times публично выставил цену за выполнение американских требований. Хотите прекращения ударов по российским НПЗ? Дайте дополнительные ракеты для Patriot.
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