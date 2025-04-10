Власти США передумали ограничивать экспорт в Китай ускорителей Nvidia H20

Власти США передумали ограничивать экспорт в Китай ускорителей Nvidia H20С осени 2023 года ускорители вычислений Nvidia H20 с архитектурой Hopper являются самым производительным решением для систем искусственного интеллекта, которые компания имеет право поставлять в КНР.
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