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Власти США передумали ограничивать экспорт в Китай ускорителей Nvidia H20

Власти США передумали ограничивать экспорт в Китай ускорителей Nvidia H20

Власти США передумали ограничивать экспорт в Китай ускорителей Nvidia H20С осени 2023 года ускорители вычислений Nvidia H20 с архитектурой Hopper являются самым производительным решением для систем искусственного интеллекта, которые компания имеет право поставлять в КНР.

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