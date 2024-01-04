Украинский политолог о жителях Львова: «Нет слов от этих обезьян. Мартышки» 

Галичанские СМИ пытаются выдать за символическую победу, что после ракетного удара и частичного разрушения университета во Львовской области, где в свое время учился Степан Бандера, устоял находящийся рядом памятник идолу украинских националистов.
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