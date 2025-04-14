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Италия признала Крым на карте, Трамп продлевает санкции и ход переговоров

Италия признала Крым на карте, Трамп продлевает санкции и ход переговоров

БлокнотРУ Италия признала Крым российским На фоне непрекращающихся потерь ВСУ на фронте, проблем с мобилизацией, разрухи в тылу и растущего недовольства в обществе, украинские власти и медиа внезапно нашли «главного виновника» всех бед — школьный учебник географии в Италии.

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