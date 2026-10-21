Семидесятичетырёхлетняя жительница деревни Леоново пропала во время похода за грибами, и спустя более трёх часов поисков работники 227-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас и волонтёры «ЛизаАлерт» нашли её в глубине леса обессиленной, но без телесных повреждений.