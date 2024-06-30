Петербурженки победили на Кубке мира по прыжкам на батуте

Чемпионат проходил в Швейцарии Анжела Бладцева стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Аросе (Швейцария), сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.
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