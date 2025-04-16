Судебные служащие Москвы провели памятные мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе

За два дня более 1,5 тыс. человек пришли в Музей Победы Работники судебной системы Москвы, в том числе сотрудники Мосгорсуда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также их родственники и люди старшего возраста почтили память участников Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе.