Ваш браузер не поддерживает видео. Председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков отметил, что в Крыму всегда хорошо, и делегация приезжает с удовольствием.
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