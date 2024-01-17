О дефиците рабочих рук и росте зарплат

Сейчас в России безработицы нет, есть системный дефицит рабочих рук. Причины известны: демографический кризис, увеличение размеров армии, работающие в режиме форсажа оборонные заводы и бурный рост производства, вызванный освобождением рынков от иностранцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии