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Закон и Порядок

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О дефиците рабочих рук и росте зарплат

О дефиците рабочих рук и росте зарплат

Сейчас в России безработицы нет, есть системный дефицит рабочих рук. Причины известны: демографический кризис, увеличение размеров армии, работающие в режиме форсажа оборонные заводы и бурный рост производства, вызванный освобождением рынков от иностранцев.

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