KP: Пугачева с семьей переезжает в дом в Юрмале

Стали известны причины такого решенияАлла Пугачева вынужденно покидает Кипр. Вместе с семейством она готовится к переезду в Юрмалу – мало того, что там они проводят каждое лето, так до середины августа в Латвии у Максима Галкина* запланировано несколько концертов.
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