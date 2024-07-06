KP: Пугачева с семьей переезжает в дом в Юрмале

Стали известны причины такого решенияАлла Пугачева вынужденно покидает Кипр. Вместе с семейством она готовится к переезду в Юрмалу – мало того, что там они проводят каждое лето, так до середины августа в Латвии у Максима Галкина* запланировано несколько концертов.