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Кожевников о Лихачеве: «Ждал его в «Сибири», им необходимо усиление. В «Куньлуне» ставка делается на североамериканцев»

Ранее стало известно, что китайский клуб арендовал 23-летнего нападающего у «Локомотива». – Трансфер недели – по вашей версии? – Лихачев – из Ярославля в «Куньлунь».

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