Как беглые украинцы Россию виноватой делают

Понаехали беглые хохлополитики с украины, ставшие в России блогерами и военкурами, и уже учат, и пытаются мне доказать что украинцы неуиноватые, это Путин и Россия виноватые в том что нацистами чуть ли не весь украинский народ стал.
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