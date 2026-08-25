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«Аль-Наср» без Роналду отыгрался с 0:2 после 74-й минуты и в меньшинстве победил «Аль-Иттифак». Криштиану заменили в перерыве

«Аль-Наср» одержал волевую победу над « Аль-Иттифаком » на выезде в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии – 3:2.

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