Герои РФ поблагодарили своих бойцов за вклад в боевую работу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Командиры подразделений старший лейтенант Андрей Исаков, лейтенант Владимир Тыртышный и лейтенант Эльдар Куконбеков, получившие 28 августа звание Героев России, выразили благодарность своим подчиненным за отличную боевую работу.
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