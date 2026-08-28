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ТАСС

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Герои РФ поблагодарили своих бойцов за вклад в боевую работу

Герои РФ поблагодарили своих бойцов за вклад в боевую работу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Командиры подразделений старший лейтенант Андрей Исаков, лейтенант Владимир Тыртышный и лейтенант Эльдар Куконбеков, получившие 28 августа звание Героев России, выразили благодарность своим подчиненным за отличную боевую работу.

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